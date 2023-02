Arte zeigt das „Kriegstagebuch einer Kinderärztin“ Seit fast einem Jahr leben Menschen vor allem in der Ostukraine in Angst und Schrecken. Was macht der Krieg mit den Ukrainern? Eine Fernsehdokumentation über... Christian Thiele , dpa

HANDOUT - Wochenlang kämpft Wira um das Überleben der Frühchen, bevor sich ihr Zustand schließlich bessert. ions/RBB/dpa Carl Gierstorfer/DOCDAYS Product

Berlin/Lwiw -Es gibt viele bewegende Geschichten aus der von Russland angegriffenen Ukraine. Immer wieder kommen bedrückende hinzu - je länger der vor fast einem Jahr begonnene Krieg dauert. Eine erzählt Regisseur Carl Gierstorfer („Charité Intensiv: Station 43“), der die Anästhesistin Wira Primakova in einem Kinderkrankenhaus in der westukrainischen Stadt Lwiw begleitet hat. Arte strahlt seine Dokumentation „Ukraine: Kriegstagebuch einer Kinderärztin“ am Dienstag (7.2.) um 22.50 Uhr aus (dann ein Jahr in Mediathek online).