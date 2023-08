Ein Mitarbeiter des British Museum in London wurde entlassen, nachdem Gegenstände, darunter Steine und Gold, als „vermisst, gestohlen oder beschädigt“ gemeldet wurden, wie das Museum am Mittwochabend mitteilte. Die Polizei ermittelt, gegen den ehemaligen Mitarbeiter werden rechtliche Schritte eingeleitet, so der Direktor des Museums, Hartwig Fischer.

Keiner der gestohlenen oder beschädigten Gegenstände war in letzter Zeit öffentlich ausgestellt worden, sondern wurde hauptsächlich zu Forschungszwecken in einem Lagerraum aufbewahrt. Dazu gehören Goldschmuck und Edelsteine aus Halbedelsteinen und Glas aus dem 15. Jahrhundert v. Chr. bis zum 19. Jahrhundert.

„Dies ist ein höchst ungewöhnlicher Vorfall. Ich weiß, dass ich für alle Kollegen spreche, wenn ich sage, dass wir den Schutz aller uns anvertrauten Gegenstände sehr ernst nehmen“, wird Fischer in einer Pressemitteilung zitiert. „Das Museum entschuldigt sich für den Vorfall, aber wir haben der Sache jetzt ein Ende gesetzt – und wir sind entschlossen, die Dinge in Ordnung zu bringen.“ Wie er weiter erklärte, wurden die Sicherheitsvorkehrungen bereits verschärft. Experten bewerten derzeit die Auswirkungen des Vorfalls.