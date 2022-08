50 Jahre nach der letzten Mondlandung startet am Montag wieder eine Rakete zu dem noch immer geheimnisvollen Erdtrabanten. Der erste Flug der Artemis-Mission findet ohne Besatzung statt – doch der Start der stärksten Rakete der Welt soll der Auftakt zur Rückkehr des Menschen zum Mond sein.

Für die Nasa, welche die Mission seit mehr als zehn Jahren vorbereitet hat, ist Artemis 1 zudem höchst symbolträchtig. Sie soll beweisen, dass die US-Weltraumbehörde immer noch konkurrenzfähig ist angesichts der Ambitionen Chinas oder des privaten Unternehmens SpaceX. Der Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida wird mit Spannung erwartet. Die Hotels in der Region sind ausgebucht, zwischen 100.000 und 200.000 Menschen wollen das Spektakel am Montag um 8.33 Uhr Ortszeit (14.33 Uhr MESZ) miterleben.

Das 98 Meter hohe orange-weiße Raumfahrzeug steht seit Tagen am Startplatz 39B des Kennedy Space Centers bereit. „Die Aufregung ist spürbar“, sagt Janet Petro, die Leiterin des Zentrums. Ziel von Artemis 1 ist es, die SLS-Rakete und die Orion-Kapsel an ihrer Spitze, in der später die Besatzung reisen soll, unter realen Bedingungen zu testen. Statt Astronauten sind dieses Mal nur Dummies an Bord, deren Sensoren Beschleunigung, Vibrationen und Strahlungswerte aufzeichnen. Kameras dokumentieren die 42-tägige Reise. Ein spektakuläres Dummy-Selfie mit der Erde und dem Mond im Hintergrund ist auch geplant.

Missionsleiter: „Wir machen etwas unglaublich Schwieriges, das birgt Risiken“

Die Orion-Kapsel soll den Mond umkreisen, sich ihm bis auf hundert Kilometer nähern und dann ihre Triebwerke zünden, um bis zu 64.000 Kilometer hinter den Mond vorzudringen – dies wäre ein Rekord für ein Raumschiff, das Menschen befördern soll. Vor allem der Hitzeschild soll getestet werden, der bei seiner Rückkehr in die Erdatmosphäre einer Geschwindigkeit von fast 40.000 Kilometern pro Stunde und einer Temperatur halb so heiß wie die der Sonnenoberfläche standhalten muss.

Tausende Menschen aus den USA und Europa haben die Mission vorbereitet. Die Europäische Weltraumorganisation ESA steuerte beispielsweise das ESM-Servicemodul bei, das die Orion-Kapsel mit Strom, Wasser und Sauerstoff versorgt. Trotz der jahrelangen Vorbereitung ist längst nicht sichergestellt, dass bei der Mission alles glatt läuft. „Wir machen etwas unglaublich Schwieriges, und das birgt Risiken“, sagt Missionsleiter Mike Sarafin.

dpa/Terry Renna Die Artemis-Rakete der NASA mit dem Orion-Raumschiff an Bord

Trotz zahlreicher Tests im Vorfeld werden die verschiedenen Teile der Kapsel und der Rakete zum ersten Mal gemeinsam fliegen. Die Nasa will das Experiment auch dann fortsetzen, wenn sich die Solarpaneele von Orion nicht wie geplant entfalten - ein Risiko, das mit einer Besatzung nicht eingegangen werden würde.

Kosten für Artemis-Mission: 4,1 Milliarden Euro pro Raketenstart

Ein völliges Scheitern wäre jedoch verheerend für das Programm, das mit 4,1 Milliarden US-Dollar (4,1 Milliarden Euro) pro Raketenstart zu Buche schlägt und bereits fünf Jahre hinter dem ursprünglichen Zeitplan liegt. Die nächste Mission, Artemis 2, soll Astronauten in eine Umlaufbahn um den Mond bringen, die Besatzung von Artemis 3 soll dann - frühestens 2025 - auf dem Mond landen.

An der bisher letzten Mondlandung, der Apollo-Mission 1972, waren ausschließlich weiße Männer beteiligt. Unter den Astronauten der künftigen Artemis-Missionen sollen nun erstmals auch eine Frau und eine farbige Person sein. Doch nicht nur eine erneute Mondlandung ist das Ziel von Artemis. Geplant ist eine dauerhafte Raumstation in der Mondumlaufbahn und eine Basis auf dem Planeten selbst - von wo aus eines Tages Astronauten weiter zum Mars reisen könnten. Doch nun muss erst einmal der Start von Artemis 1 am Montag klappen. Das Wetter in Florida ist zu dieser Jahreszeit launisch - und könnte den Zeitplan ins Wanken geraten lassen.