Berg-Karabach: Moskau meldet Tod russischer Soldaten

Russland hat den Tod mehrerer Soldaten seiner Friedenstruppe in Berg-Karabach gemeldet. Der Vorfall habe sich am Mittwoch bei dem Ort Dschanjatag ereignet, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Das Auto mit den Soldaten sei auf dem Weg von einem Beobachtungsposten mit Handfeuerwaffen unter Beschuss geraten.

Wie viele Soldaten starben, teilte das Ministerium nicht mit. Unabhängige Bestätigungen gab es zunächst nicht. Russische und aserbaidschanische Ermittler untersuchten den Vorfall, hieß es weiter.

Berg-Karabach: Aserbaidschan griff erneut armenisch besetzte Region an

Zuvor hatten Aserbaidschan und die armenischen Separatisten in Berg-Karabach einen Tag nach Beginn eines groß angelegten Militäreinsatzes von Aserbaidschan eine Waffenruhe verkündet. Während des aserbaidschanischen Militäreinsatzes waren nach armenischen Angaben 32 Menschen getötet worden.

Am Ende war die aserbaidschanische Übermacht zu groß für die armenischen Verteidiger in Berg-Karabach: Nach nur einem Tag aserbaidschanischer Angriffe gaben sie am Mittwoch bekannt, einer Feuerpause zugestimmt zu haben - die eher einer Kapitulation gleichkommt. Denn Aserbaidschan stellte die Bedingung, dass die Karabach-Armenier ihre Waffen niederlegen und Kampfpositionen aufgeben. Die Behörden der nicht anerkannten Republik fühlten sich von der Welt im Stich gelassen: „In der aktuellen Situation sind die Maßnahmen der internationalen Gemeinschaft zur Beendigung des Kriegs und zur Lösung der Situation unzureichend“, erklärten sie.

Berg-Karabach gehört zum aserbaidschanischen Staatsgebiet, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Daher schwelt seit Jahrzehnten ein Konflikt zwischen beiden Bevölkerungsgruppen. Die autoritäre Führung in Baku will das Gebiet unter seine Kontrolle bekommen und hat die Karabach-Armenier mit massiven Angriffen seit Dienstag faktisch zur Aufgabe gezwungen. Die russischen Truppen sollten eigentlich den Waffenstillstand in dem Gebiet und die Rechte der armenischen Bevölkerung sichern.