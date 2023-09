Einen Tag nach dem vorläufigen Ende der Kämpfe in Bergkarabach haben am Donnerstag die Gespräche von Aserbaidschan mit pro-armenischen Vertretern über die Eingliederung Bergkarabachs in das Land begonnen. Die staatliche aserbaidschanische Nachrichtenagentur Asertag veröffentlichte Fotos von sechs an einem Tisch sitzenden Männern, auf denen ein Vertreter Bergkarabachs auszumachen war. Asertag hatte zuvor Aufnahmen davon veröffentlicht, wie die armenische Delegation in schwarzen Fahrzeugen zu den Verhandlungen in der Stadt Jewlach anreiste.

Am Mittwoch hatten Baku und die pro-armenischen Kämpfer sich nach einem groß angelegten aserbaidschanischen Militäreinsatz in Berg-Karabach mit nach armenischen Angaben zahlreichen Toten und Verletzten auf eine Waffenruhe geeinigt. Die De-facto-Behörden von Berg-Karabach erklärten, Verhandlungen mit Baku über die Eingliederung der Region in das Nachbarland Aserbaidschan akzeptiert zu haben.

Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, in dem Gebiet leben aber überwiegend Armenier. 1991 hatte sich Berg-Karabach nach einem international nicht anerkannten und von der aserbaidschanischen Minderheit boykottierten Referendum für unabhängig erklärt. Der nun gebrochene Widerstand der pro-armenischen Kräfte in Berg-Karabach stellt einen bedeutenden Sieg für Präsident Ilham Alijew dar. Er erklärte am Mittwochabend in einer Fernsehansprache, dass Aserbaidschan die „friedliche Wiedereingliederung“ des Gebiets anstrebe.