Assad will weitere Grenzübergänge in die Türkei öffnen Neben der Türkei ist auch Syrien schwer von den Erdbeben. Hilfsgüter kamen bislang nur über einen Grenzübergang zu den Opfern. Nun sollen offenbar zwei weite... dpa

Lastwagen mit Hilfsgütern für Syrien folgen einem UN-Fahrzeug am türkischen Grenzübergang im Südosten der Türkei. Hussein Malla/AP/dpa

New York/Aleppo -Zur Verbesserung der humanitären Hilfe in schwer zugänglichen Erdbebengebieten Syriens will Präsident Baschar al-Assad Diplomaten zufolge zwei weitere Grenzübergänge in die Türkei öffnen.