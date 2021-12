London - Die Mitentwicklerin des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca, Sarah Gilbert, hat vor einer möglicherweise „noch schlimmeren“ nächsten Pandemie gewarnt. „Es wird nicht das letzte Mal sein, dass ein Virus unser Leben und unsere Lebensgrundlage bedroht“, zitierte die BBC am Montag die Wissenschaftlerin der Universität Oxford. „Die Wahrheit ist, das nächste könnte (...) noch ansteckender oder tödlicher oder beides sein.“

Die Forscherin forderte eindringlich mehr Geld für Vorsorgemaßnahmen, damit „die Fortschritte, die wir gemacht haben, und die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, nicht verloren gehen“. Gilbert arbeitet seit Jahren in der Entwicklung von Impfstoffen. Zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 gehörte sie zu den Initiatoren des Forschungsprojektes, aus dem der Astrazeneca-Impfstoff hervorging. Das in Kooperation mit dem schwedisch-britischen Pharma-Unternehmen Astrazeneca entwickelte Mittel kommt mittlerweile in rund 170 Ländern zum Einsatz.

Mit Blick auf die Omikron-Variante des Coronavirus mahnte Gilbert zur Vorsicht. „Bis wir mehr wissen, sollten wir vorsichtig sein und Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung dieser neuen Variante zu verlangsamen.“