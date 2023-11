Der Astronaut Thomas Kenneth Mattingly ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das gab die US-Raumfahrtbehörde Nasa bekannt. „Wir haben am 31. Oktober einen der Helden unseres Landes verloren“, hieß es in einer Mitteilung.

Mattingly hatte 1970 eine wichtige Rolle bei der Rettungsaktion der „Apollo 13“-Besatzung. Der Astronaut, bekannt als „TK“, war damals eigentlich als Kommandomodul-Pilot vorgesehen. Da er kurz vor dem Start Röteln ausgesetzt und nicht dagegen immun war, musste er jedoch sicherheitshalber am Boden bleiben. Die Nasa wollte nicht riskieren, dass er während der Mondmission erkrankte. „Natürlich war ich sehr enttäuscht“, sagte er Jahre später.

Mattingly entwickelte Lösungen für die Rückkehr seiner „Apollo“-Kameraden

Eine Explosion in einem Sauerstofftank der Weltraumkapsel brachte die Crew - Kommandant Jim Lovell, Fred Haise und den für Mattingly eingesprungenen Jack Swigert - damals in akute Lebensgefahr. „Houston, wir haben ein Problem“, meldete die Besatzung an das Kontrollzentrum in Houston.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Von der Zentrale aus half Mattingly einem Team von Experten, Lösungen für eine sichere Rückkehr seiner Kameraden zu finden, etwa bei der Notstromversorgung. „Er traf wichtige Entscheidungen, um das beschädigte Raumschiff und die Besatzung erfolgreich nach Hause zu bringen“, schrieb die Nasa. Am 17. April 1970 - nach vier bangen Tagen - landete das Team schließlich sicher in der Nähe von Amerikanisch-Samoa im Pazifischen Ozean.



Mit „Apollo 16“ trat Mattingly selbst dann 1972 doch noch seinen ersten Weltraumflug als Pilot der Kommandokapsel an.