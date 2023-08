Der August wird aus astronomischer Sicht ein ganz besonderer Monat. Gleich zwei Supermonde, also ein Vollmond, der höchstens 360.000 Kilometer vom Erdmittelpunkt entfernt ist, werden zu sehen sein. Zum Vergleich: Die Mondentfernung beträgt durchschnittlich 385.000 Kilometer.

Demnach wird der erste Supermond am Abend des 1. August seinen Höhepunkt erreichen. Mondbeobachter in Berlin, Großbritannien, Afrika und dem Nahen Osten können das Phänomen bei gutem Wetter noch im selben Monat bestaunen.

Da die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden gleichen Mondphasen - beispielsweise von Vollmond zu Vollmond – 29,5 Tage beträgt, der August aber 31 Tage hat, kommt es in diesem Monat zu einem zweiten Vollmond. Am frühen Abend des 30. August kommt der Mond ein zweites Mal in Erdnähe und erscheint daher als größter Vollmond in diesem Jahr. Der Himmelskörper wird auch in der Nacht des 31. August sichtbar sein, sofern die örtlichen Wetterbedingungen dies zulassen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Supermonde in Berlin beobachten: Das ist der beste Zeitpunkt

Am 1. August erreicht der Supermond die Vollmondphase um 20.31 Uhr. In Berlin geht der Mond allerdings erst um 21.33 Uhr auf – und um 5.39 Uhr dann unter, teilte Monika Staesche, Direktorin des Berliner Planetariums, auf Anfrage der Berliner Zeitung mit. Die geringste Entfernung zur Erde wird am 2. August um 7.52 Uhr mit 357.311 Kilometern erreicht.

Bei der nächsten Vollmondphase am 31. August um 3.35 Uhr wird die geringste Entfernung zur Erde laut Staesche am 30. August um 17.54 Uhr erreicht. Dann wird der Mond 357.181 Kilometer weit von der Erde entfernt sein. In Berlin geht der Mond am 30. August um 20.15 Uhr auf und um 6.15 Uhr unter. Bei klarem Himmel sollten nach Angaben des Planetariums beide Supermonde gut zu sehen sein.

Aufgrund ihrer Nähe zur Erde erscheinen Supermonde im Allgemeinen um ein Drittel heller und etwa 14 Prozent größer als andere Vollmonde. Das ist jedoch nur eine optische Täuschung, erklärt der Forscher Adam Block dem US-amerikanischen Nachrichtensender CNN. „Wenn man sich in die entgegengesetzte Richtung dreht und flexibel ist, kann man sich nach vorne beugen und zwischen den Beinen hindurch auf den auf dem Kopf stehenden Mond schauen, und die Illusion verschwindet vollständig“, so Block.

Supermonde erhöhen Risiko für Erdbeben und Vulkanausbrüche

Ein zweiter Vollmond in einem Monat wird in den USA als „Blue Moon“ bezeichnet. Woher die Bezeichnung „Blauer Mond“ kommt, ist nicht sicher geklärt – der Vollmond leuchtet jedenfalls nicht blau. Die englische Formulierung „Once in a Blue Moon“ bedeutet soviel wie „alle Jubeljahre mal“. Nicht alle blauen Monde sind automatisch Supermonde, was den Vollmond am 30. August noch außergewöhnlicher macht. Das nächste Mal, dass zwei Supermonde im selben Monat auftreten, wird den Daten von Espenak zufolge im Januar 2037 stattfinden, berichtete CNN.

Auch zwei Vollmonde in einem Monat ist ein seltenes Ereignis, das etwa alle zweieinhalb Jahre auftritt. Der nächste „Blaue Mond“ ist dann der Vollmond am 31. Mai 2026. Zuletzt kam es zu diesem Ereignis im Oktober 2020. Das Zusammenfallen von Erdnähe und Vollmond dürfte wieder zu Springfluten führen und kann Erdbeben und Vulkanausbrüche auslösen.

Der August wird darüber hinaus der aktivste Sternschnuppenmonat. In den lauen Sommernächten sind besonders viele Sternschnuppen zu sehen. Grund dafür sind die Perseïden, ein jährlich in der ersten Augusthälfte wiederkehrender Meteorstrom, deren maximale Tätigkeit in diesem Jahr am 13. August nach Tagesanbruch zu erwarten ist. Die Perseïden sind noch bis 24. August zu verfolgen und bescheren bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde. Die beste Beobachtungszeit liegt zwischen 22 Uhr und 4 Uhr morgens. Mit 60 Kilometer pro Sekunde sind die Perseïden-Sternschnuppen recht schnelle Objekte. (mit dpa)