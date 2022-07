Ein einzelner kleiner Stern könnte das gesamte Sonnensystem auslöschen. Dies geht aus einer Studie hervor, die im Fachmagazin Monthly Notices of the Royal Astronomical Society erschienen ist und über die unter anderem The Independent berichtet. Demnach könnte bereits der Vorbeiflug einer dieser Sterne am Planeten Neptun dazu führen, dass alle anderen Planeten miteinander kollidieren.

Je nach Größe des Sterns, ist es möglich, dass sich die Umlaufbahn des Neptuns um 0,1 Prozent verschiebt. Allein das würde reichen, um das gesamte System zu zerstören. Solche Vorbeiflüge sind häufig. Neben dem Vorbeiflug muss allerdings den Wissenschaftlern zufolge eine weitere Voraussetzung gegeben sein: Merkur und Jupiter müssen gleichzeitig einen bestimmten Punkt auf der Umlaufbahn erreicht haben – den sogenannten Perihel.

Merkur könnte mit der Erde kollidieren

Tritt die Erreichung des Perihels ein und findet gleichzeitig der Sternen-Vorbeiflug statt, könnte das gesamte Sonnensystem erschüttert werden. Dann bestehen nach den Berechnungen der Astrophysiker zwei Möglichkeiten: Entweder käme es zu einer Sogwirkung auf Merkur, wodurch der Planet aus dem Sonnensystem geschleudert würde. Oder Merkur kollidiert mit der Venus, der Erde oder der Sonne.

Das dauert. Laut den Wissenschaftlern würde sich die Verschiebung der Umlaufbahnen samt Planeten-Kollisionen über Millionen von Jahren hinziehen. Im Moment gehe man allerdings ohnehin davon aus, dass sich die Sonne in etwa fünf Milliarden Jahren vollständig aufblähen und das Sonnensystem verschlucken werde, sagt Garett Brown, Doktorand der Computerphysik am Fachbereich für Physikalische und Umweltwissenschaften (PES) der Universität Toronto, gegenüber Universe Today.

Und weiter: „Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stern-Vorbeiflug unser Sonnensystem aus dem Gleichgewicht bringen wird, ist daher wohl kaum ein Thema, über welches wir uns Sorgen machen müssen.“