Die Unterbringung zahlreicher Geflüchteter wird in Berlin zunehmend zur Herausforderung. Für Asylsuchende und Kriegsgeflüchtete müssen weitere Unterkunftsplätze entstehen. Der Bezirk Reinickendorf steht seit längerem in der Kritik, sich der „gesamtstädtischen Solidarität“ zu verweigern und keine neuen Unterkünfte zu schaffen. Laut Bezirksbürgermeisterin Emine Demirbüken-Wegner (CDU) zeigen aktuelle Zahlen, dass dies nicht der Fall ist. Reinickendorf stehe berlinweit sogar bald an der Spitze in der Unterbringung für Geflüchtete.

„Wie bereits in den letzten Wochen bekannt wurde, wird das Ankunftszentrum (AKUZ) im Flughafen Tegel bald auf nahezu 8000 Plätze aufgestockt sein“, teilte Demirbüken-Wegner am Donnerstag mit. „Längst ist eine Kleinstadt auf dem ehemaligen TXL entstanden. Wer sich vor Ort umschaut, stellt fest: (...) Menschen, nein, ganze Familien leben bereits seit mehreren Monaten in den Leichtbauhallen und werden dort auch weiterhin auf unbestimmte Zeit bleiben müssen.“ Auf dem ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik-Gelände werden die Kapazitäten des Ankunftszentrums für Asylsuchende demnach ebenso ausgebaut. Mehr als 2000 Plätze, vor allem in Traglufthallen, sollen dort entstehen.

Bezirk Reinickendorf mit Tausenden Geflüchteten überlastet

„Hinzu kommen noch 1300 Flüchtlinge, die sich in verschiedenen Einrichtungen, wie Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften befinden“, so die Bezirksbürgermeisterin. Ungefähr 1500 weitere Geflüchtete seien zudem in Hotels, Hostels und zweckentfremdeten Bürogebäuden untergebracht. „Somit werden bald mehr als 13.000 geflüchtete Menschen jeglichen Alters in verschiedenen Einrichtungen in Reinickendorf untergebracht sein.“ Damit liege der Bezirk berlinweit an der Spitze.

Das Bezirksamt betonte jedoch die immensen Herausforderungen, die damit einhergehen. Es fehle an Personal und finanziellen Mitteln für beispielsweise Kitaplätze, Jugend-, Gesundheits- und Sozialbetreuung. „Uns fliegt hier kurz über lang in einigen Ortsteilen der Bezirk um die Ohren“, sagte die Bezirksbürgermeisterin.

Innenverwaltung: Mehr als 19.000 ausreisepflichtige Asylbewerber in Berlin

Derweil teilte die Berliner Innenverwaltung mit, dass es Ende August 19.361 ausreisepflichtige Asylbewerber in der Hauptstadt gab. Davon hatten 13.689 eine Duldung, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Die meisten Duldungen wurden dabei wegen fehlender Reisedokumente (4343) erteilt oder weil eine Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich war (3805).

In 1363 Fällen machten „dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen“ die vorübergehende weitere Anwesenheit der Personen im Bundesgebiet erforderlich, wie es heißt. Bei 1215 Personen wurden Duldungen wegen familiärer Bindungen erteilt. Bei weiteren knapp 1000 Menschen konnte die Identität nicht geklärt werden. In fünf Fällen gab es eine Duldung, weil die Personen eine Ausbildung absolviert hatten und auf Arbeitsplatzsuche waren.

Die Durchführung von Abschiebungen kostete Berlin den Angaben zufolge in diesem Jahr bis einschließlich September rund 826.300 Euro. Knapp 26.650 Euro seien dabei von der europäischen Grenzschutzagentur Frontex an das Land zurückerstattet worden, hieß es.