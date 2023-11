Das Bundeskabinett hat am Mittwoch Regelungen auf den Weg gebracht, die den Fachkräftemangel in Deutschland bekämpfen sollen. Asylbewerber und Ausländer, die über eine Duldung verfügen, sollen demnach schneller Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Dies soll einheitlich bereits nach sechs Monaten möglich sein. Die Änderungen im Ausländerrecht und der Strafprozessordnung sehen vor, dass auch Geduldeten im Regelfall eine Beschäftigungserlaubnis erteilt wird. Außerdem soll das Arbeitsverbot für Geflüchtete, die in Erstaufnahmeeinrichtungen für Alleinstehende und Kinderlose leben, bereits nach sechs Monaten entfallen. Bisher galt das Verbot für neun Monate.

Die Ampel-Koalition will auch die Stichtagsregelung für die sogenannte Beschäftigungsduldung ändern. Bisher kann diese Möglichkeit nur nutzen, wer vor dem 1. August 2018 in die Bundesrepublik gekommen ist. Künftig sollen alle, die bis Ende 2022 nach Deutschland eingereist sind, diese Chance auf eine langfristige Bleibeperspektive nutzen können. Menschen, die aus sogenannten sicheren Herkunftsländern „offensichtlich unbegründete“ Asylanträge gestellt oder ihre Identitätsklärung verweigert haben, sollen von den nun auf den Weg gebrachten Erleichterungen nicht profitieren können.

Geduldete sind Menschen, die zwar ausreisepflichtig sind, aber aus bestimmten Gründen nicht abgeschoben werden können. Am 30. Juni waren insgesamt 279.098 Menschen in Deutschland ausreisepflichtig – 224.768 von ihnen hatten eine Duldung, etwa weil sie keine Ausweisdokumente haben, krank sind oder ein minderjähriges Kind haben, das eine Aufenthaltserlaubnis besitzt.

Mit den Änderungen soll dem Fachkräftemangel begegnet werden. Gleichzeitig erhofft sich die Regierung dadurch eine Entlastung der Sozialkassen und eine bessere Integration. Ein Überblick zur künftig geltenden Rechtslage:

Drei Monate Arbeitsverbot für Geflüchtete in Deutschland

Es bleibt dabei, dass Geflüchtete in den ersten drei Monaten nicht arbeiten dürfen, egal welchen Status sie haben. Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsländern können zudem weiterhin generell nicht in Deutschland einer Beschäftigung nachgehen. Dies sind Staaten, bei denen angenommen wird, das dort keine Verfolgung im Sinne des Asylrechts stattfindet. Für ihre Bürger gibt es beschleunigte Asyl- und Abschiebeverfahren.

Derzeit gibt es acht sichere Herkunftsländer: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ghana, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro, Senegal und Serbien. Demnächst sollen auch Moldau und Georgien hinzukommen.

Jobs auch für Asylbewerber in Sammelunterkünften nach sechs Monaten

Nach drei Monaten dürfen Asylbewerber eine Arbeit aufnehmen, wenn sie nicht verpflichtet sind, in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu leben. Unter dieser Bedingung dürfen dann auch Geduldete arbeiten. Dies sind Menschen, die wegen eines abgelehnten Asylantrags eigentlich aus Deutschland ausreisen müssten, aber aus humanitären Gründen oder aufgrund der Sicherheitslage in ihrem Heimatland nicht abgeschoben werden können.

Bei Geduldeten soll die Erlaubnis zur Arbeitsaufnahme nach dem Kabinettsbeschluss nun im Regelfall erteilt werden – bisher war dies eine Ermessensentscheidung der Behörden. Nicht arbeiten dürfen weiter Geduldete, deren Identität nicht geklärt ist.

Nach sechs Monaten können Asylbewerber eine Arbeit aufnehmen, auch wenn sie in einer Sammelunterkunft leben. Bisher war dies nun Asylsuchenden mit Kindern möglich, für andere erst nach neun Monaten. Nun gilt für alle die Sechs-Monats-Frist.

Voraussetzung für die Beschäftigungsduldung

Darüber hinaus baut die Bundesregierung die Möglichkeit der Duldung zum Zweck der Beschäftigung aus. Diese Möglichkeit soll es fortan für Menschen geben, die bis Ende 2022 nach Deutschland eingereist sind. Bisher war der Stichtag der der 1. August 2018.

Voraussetzung für die Beschäftigungsduldung ist, dass die Betroffenen schon bisher einen Job hatten. Die notwendige Vorbeschäftigungszeit wird nun von 18 auf zwölf Monate verringert. Die für die Genehmigung nötige Mindestwochenarbeitszeit sinkt von 35 auf 20 Wochenstunden. Damit sollen mehr Menschen die Möglichkeit bekommen, über dieses Instrument in Deutschland zu bleiben und zu arbeiten.

Nicht jeder Job ist erlaubt

Zusammen mit den Ausländerbehörden prüft die Bundesagentur für Arbeit die Beschäftigungsbedingungen. So dürfen Geflüchtete nicht zu schlechteren Konditionen beschäftigt werden als vergleichbare inländische Arbeitnehmer. Seit August 2019 wird aber laut Bundesagentur für Arbeit bundesweit auf die sogenannte Vorrangprüfung verzichtet. Bis dahin wurde auch geprüft, ob für die Stelle nicht ein Deutscher oder EU-Bürger infrage kommt.

Ein Teil der Geflüchteten scheitert heute noch daran, in dem Job zu arbeiten, für den sie in der Heimat ausgebildet wurden. Denn häufig dauert die Anerkennung ausländischer Schul-, Ausbildungs- und Studienabschlüsse lange oder wird abgelehnt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten der Länder beraten am kommenden Montag erneut über Migrationsfragen. Aus den Ländern und Kommunen kommt neben dem Ruf nach mehr Geld vom Bund für die Versorgung von Geflüchteten zunehmend auch die Forderung, die Zahl der Asylbewerber, die nach Deutschland kommen, zu begrenzen.