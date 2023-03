Nordkorea hält offenbar neuen Raketentest ab Seit Monaten nehmen die Spannungen zu: Nordkorea testet unaufhörlich Raketen und Südkorea hält gemeinsame Manöver mit den USA ab. dpa

Eine Aufnahme der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA soll den Abschuss eines Marschflugkörpers Ende Februar zeigen. Uncredited/KCNA/KNS/dpa

Seoul -Die selbst erklärte Atommacht Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas mindestens eine militärische Rakete Richtung Gelbes Meer zwischen China und der koreanischen Halbinsel abgefeuert. Die Rakete sei am Donnerstagabend (Ortszeit) im Gebiet um die Hafenstadt Nampo an der Westküste abgeschossen worden, teilte Südkoreas Generalstab in Seoul mit. Es handele sich um eine ballistische Kurzstreckenrakete. Wie weit sie flog, ist noch nicht bekannt. Das Militär gehe zudem Hinweisen nach, dass Nordkorea mehrere Kurzstreckenraketen abgefeuert haben könnte, hieß es.