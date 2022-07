Angesichts hoher Energiepreise fordert FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai eine Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke in Deutschland. „Es geht jetzt darum, pragmatisch zu sein“, sagte der Spitzenpolitiker im Interview mit der Kreiszeitung. Es sei realistisch, dass die Kernkraft bis 2024 erhalten bleiben muss, damit die Stromversorgung sichergestellt ist, so Djir-Sarai.

Die Regierung wolle den Ausstieg aus der Kernenergie nicht rückgängig machen, jetzt gehe es allerdings darum einen „Krisen-Zeitraum“ zu überbrücken. Ideologie können wir uns in der Frage der befristeten Laufzeitverlängerung nicht leisten, die Situation ist zu ernst, betonte Dijr-Sarai.

Olaf Scholz will zweiten Stresstest abwarten

Die drei letzten deutschen Meiler müssen eigentlich bis 31. Dezember abgeschaltet werden. Beim Streckbetrieb würden die Kernkraftwerke zunächst gedrosselt, damit sie dann mit den vorhandenen Brennstäben auch über den Jahreswechsel hinaus betrieben werden können. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will vor Entscheidungen zunächst die Ergebnisse eines zweiten Stresstests zur Sicherheit der Stromversorgung abwarten, wie eine Regierungssprecherin am Montag gesagt hatte. Ergebnisse sollen in den nächsten Wochen vorliegen.

Grünen-Chefin Ricarda Lang bekräftigte im Tagesspiegel: „Eine Laufzeitverlängerung wird es mit uns nicht geben.“ Einen Streckbetrieb schloss sie aber nicht aus. „Wir machen jetzt nochmal den Stresstest beim Strom. Natürlich schauen wir uns die Ergebnisse an, aber Stand jetzt spricht nichts dafür“, sagte Lang. (mit dpa)