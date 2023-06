Atomwaffen: Institut warnt vor „gefährlichsten Periode der Menschheitsgeschichte“

Die Atommächte rüsten offenbar nuklear auf. Dies berichtet das Friedensforschungsinstitut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). „Dieser verstärkte nukleare Wettbewerb hat das Risiko, dass Atomwaffen zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg im Zorn eingesetzt werden, dramatisch erhöht“, so einer der Forscher laut Bericht des SIPRI.

Als Atommacht gelten Staaten, die über Kernwaffen verfügen und diese auch einsetzen können. Offiziell gehören dazu die Vereinigten Staaten von Amerika, Russland, das Großbritannien, Frankreich und China. Als de-facto Atommacht gelten zudem Israel, Indien, Pakistan und Nordkorea.

Indien und Pakistan expandieren Atowmwaffen-Arsenal

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 sei ein Anstieg der Anzahl der atomaren Sprengköpfe zu verzeichnen. Russland und die USA seien in ihrer atomaren Aufrüstung stabil – allerdings habe die Transparenz seit des Kriegs stark abgenommen. China rüstet derweil auf und „könnte bis zur Jahrtausendwende über mindestens so viele ballistische Interkontinentalraketen (ICBMs) verfügen wie die USA oder Russland“, so das Forschungsinstitut weiter.

„Wir driften in eine der gefährlichsten Perioden der Menschheitsgeschichte“, sagte SIPRI-Direktor Dan Smith. Für das Jahr 2022 sei eine „kontinuierliche Verschlechterung der globalen Sicherheit“ zu beobachten, heißt es in dem Bericht weiter.

Großbritannien habe sein nukleares Arsenal in 2022 zwar nicht ausgeweitet, allerdings wurde die Begrenzung der Anzahl der Sprengköpfe angehoben. Zudem erklärte die Regierung, dass sie die Anzahl der Atomwaffen, der stationierten Sprengköpfe und der stationierten Raketen nicht mehr öffentlich bekannt geben werde.

Auch Indien und Pakistan expandieren ihr Arsenal weiter. Nordkorea weitet sein Nuklearprogramm ebenfalls aus, allein im vergangenen Jahr wurden über 90 Tests durchgeführt.

Das SIPRI wurde 1966 gegründet und dient zur wissenschaftlichen Arbeit an Fragen von Konflikten und Kooperationen im Kontext globaler Entwicklungen.