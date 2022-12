Attacke an Uni in Hamm: Beschuldigter sagt später aus Ein offenbar psychisch kranker Mann sticht an einer Hochschule wahllos auf Menschen ein. Vier Personen werden verletzt - eine Frau so sehr, dass sie stirbt. ... dpa

Zu Prozessbeginn im Landgericht Dortmund sitzt der Angeklagte neben seiner Verteidigerin Ina Klimke im Gerichtssaal. Dieter Menne/dpa

Dortmund -Eine 30-Jährige starb, drei weitere Menschen wurden teils schwer verletzt: Vor sechs Monaten attackierte ein Mann in einem Foyer und einem Hörsaal der Hochschule Hamm-Lippstadt mehrere Menschen. Am Donnerstag hat in Dortmund der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Der 34-Jährige gilt als psychisch schwer krank und deshalb schuldunfähig. Vor Gericht wird es deshalb allein um die Frage gehen, ob der Mann eine Gefahr für die Allgemeinheit ist und deshalb unbefristet in einer geschlossenen Klinik untergebracht werden muss.