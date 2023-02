Attacke auf Ordnungsamtsmitarbeiter: Mann verurteilt Ein Mann ist nach einer Attacke auf zwei Ordnungsamtsmitarbeiter im Görlitzer Park zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilt worden. Der 39-Jähri... dpa

Berlin -Ein Mann ist nach einer Attacke auf zwei Ordnungsamtsmitarbeiter im Görlitzer Park zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilt worden. Der 39-Jährige soll die Mitarbeiter am 10. März 2022 geschlagen, getreten und mit einem Messer bedroht haben, teilte das Amtsgericht am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Urteil ist demnach noch nicht rechtskräftig. Verurteilt wurde der Mann bereits am 8. Februar.