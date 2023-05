Attacke der Letzten Generation am BER: Jetzt sprechen die Flugzeug-Eigentümer

Aktivisten der Letzten Generation haben am Freitag einen Privatjet besprüht.

Aktivisten der Letzten Generation haben am Freitag einen Privatjet besprüht. Twitter/Screenshot/Letzte Generation

Aktivisten der Letzten Generation haben sich am Freitag Zugang zum Flughafen BER verschafft und einen Privatjet mit Latex-Farbe besprüht. Nach der Attacke, die die nach Aussage der Aktivisten Superreiche treffen sollte, melden sich die Eigner des Jets zu Wort.

Wie der RBB berichtet, handelt es sich um sechs Eigner aus Dänemark, die in Berlin Urlaub machen wollten. Der Flieger ist nach ihrer Aussage ein Oldtimer aus dem Jahr 1975. Einer der Eigner zeigte sich im Interview mit dem Sender sichtlich schockiert über die Aktion der Letzten Generation. „Ich konnte nicht glauben, dass das auf einem Flughafen passiert, dazu noch auf einem so großen.“

Eigner von Flugzeug-Oldtimer: Warum greifen die uns an?

Die sechs Eigner würden sehr viel Zeit auf dem Flughafen in Kopenhagen verbringen, um den Oldtimer am Laufen zu halten, damit er funktioniert und fliegt. „Ich denke, wer die Superreichen treffen will, sollte niemanden mit einem fast 50 Jahre alten Flugzeug angreifen“.

Die "#LetzteGeneration" hat am #Flughafen #BER ein #Privatflugzeug mit Farbe besprüht. Ziel der Aktion sei es, #Privatjets, die nach Auffassung der Gruppe "ein Symbol für exzessiven Luxus" seien "zu einem leuchtenden Warnsignal zu machen". #LKA ermittelt. pic.twitter.com/MiSuJp6tyg — rbb|24 (@rbb24) May 7, 2023

Trotz schnellem Eingreifen der Bundespolizei wurde der Flieger großflächig mit Latex-Farbe besprüht. Die Reinigung des Flugzeuges dauert nach Angaben der Eigners mindestens drei Tage. Am Wochenende gingen die Aktionen der Letzten Generationen weiter. So beschmierten sie das Grundgesetz-Denkmal in der Nähe des Reichstagsgebäudes.