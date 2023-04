Attacke in Fitnessstudio: 21-Jähriger in akuter Lebensgefahr Unweit des Duisburger Rathauses liegt ein Fitnessstudio, das Schauplatz eines blutigen Angriffs geworden ist. Vier Menschen kamen ins Krankenhaus. Eines der ... dpa

dpatopbilder - Ein Polizist am Schauplatz des Verbrechens. Oliver Berg/dpa

Duisburg -Nach der Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio am Dienstagabend schwebt das jüngste Opfer - ein 21 Jahre alter Mann - in akuter Lebensgefahr. Der Mann sei bereits einmal operiert worden, eine zweite Operation stehe aktuell im Raum, sagte die ermittelnde Staatsanwältin Jill Mc Culler. Die drei anderen Schwerverletzten im Alter von 24, 24 und 32 Jahren seien weiterhin nur sehr eingeschränkt vernehmungsfähig.