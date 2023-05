Attacke in Schule: Berlins Bildungssenatorin fährt zu Tatort

Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) ist nach der Attacke in Berlin-Neukölln zur betroffenen Schule gefahren, um sich vor Ort über die La...

Die betroffene Schule in Berlin-Neukölln. Michael Kappeler/dpa

Berlin -Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) ist nach der Attacke in Berlin-Neukölln zur betroffenen Schule gefahren, um sich vor Ort über die Lage zu informieren. Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung am frühen Mittwochabend mit. „Mit Bestürzung habe ich vom Gewaltvorfall an der Neuköllner Schule erfahren. Meine Gedanken sind bei den verletzten Kindern und ihren Familien“, sagte Günther-Wünsch laut Mitteilung. „Nun gilt es, den Vorfall genau aufzuklären und die polizeilichen Ermittlungen abzuwarten.“

Bei der Attacke wurden nach Polizeiangaben zwei Kinder verletzt. Eins von ihnen sei lebensgefährlich, das andere schwer verletzt, sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag. Wie die Tat geschah und welchen Hintergrund sie hat, teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Nach Angaben der Senatsverwaltung für Bildung unterstützen vor Ort das Kriseninterventionsteam und das Neuköllner Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentrum.