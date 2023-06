Attacke von russischsprachigen Teenagern: „Ihr seid doch Ukrainer! Wo ist euer Geld?“

In Berlin-Marzahn werden mehrere Ukrainer in einem Hinterhof von russischsprachigen Teenagern nach Feuer gefragt. Als sie verneinen, werden sie zusammengeschlagen.

In Berlin-Marzahn wurden mehrere ukrainische Männer und eine Frau von Jugendlichen angegriffen.

In Berlin-Marzahn wurden mehrere ukrainische Männer und eine Frau von Jugendlichen angegriffen. Christoph Soeder/dpa

Drei russischsprachige Teenager haben am Montagabend in Berlin-Marzahn eine Gruppe Ukrainer beleidigt und verletzt. Anschließend raubten sie eine Tasche, in der sich ein Mobiltelefon und Bargeld befanden. Nach Informationen der Berliner Zeitung ereignete sich die Attacke um 22.15 Uhr auf einem Hinterhof der Havemannstraße.

Zunächst sollen die Angreifer ihre Opfer, mehrere ukrainische Männer und eine Frau, angesprochen und nach Feuer gefragt haben. Als die Ukrainer verneinten, sollen die russischsprachigen Teenager entgegnet haben: „Ihr seid doch Ukrainer! Wo ist euer Geld?“. Die Täter sollen daraufhin auf die Opfer eingeschlagen und -getreten haben und ihnen die Tasche geraubt haben. Anschließend gelang ihnen die Flucht. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.