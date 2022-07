Die Berliner kennen sie von der Schönhauser Allee und aus dem Bergmannkiez in Kreuzberg: Parklets, die auf Parkplätzen montierten Sitzgelegenheiten aus Holz. Sie sollen zum Verweilen einladen und die Attraktivität eines Kiezes aufwerten. Nun hat auch der Bezirk Lichtenberg in der Heiligenberger Straße im Ortsteil Karlshorst sein erstes Parklet bekommen.

Das Ikarus-Stadtteilzentrum hat die neuen Stadtmöbel initiiert: „Es passt wie die Faust aufs Auge in die Werte unserer Stiftung“, sagt Stephan Jung, Sprecher der SozDia-Stiftung, des Trägers des Stadtteilzentrums der B.Z. Das Parklet kommt laut Jung bei den Anwohnern gut an. Es gebe nur positives Feedback.

Parklet in Lichtenberg: Kosten 3500 Euro

Die neuen Sitzgelegenheiten sind aber dennoch umstritten. Denn nicht immer werden sie benutzt und verwaisen wie zuletzt in der Schönhauser Allee. Für Diskussionen sorgen die Parklets auch wegen der Kosten: Allein das in Lichtenberg kostete 3500 Euro. Am 12. August ist die offizielle Einweihung.