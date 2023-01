Auch in Berlin: Fridays for Future kündigt Autobahn-Protest an Die Klimabewegung Fridays for Future will am Freitag bundesweit gegen den weiteren Ausbau von Autobahnen protestieren. Auch zur Berlin-Wahl am 12. Februar sind Aktionen geplant. dpa

Luisa Neubauer dpa/Fabian Sommer

Berlin -Die Klimabewegung Fridays for Future will am Freitag bundesweit gegen den weiteren Ausbau von Autobahnen protestieren. Geplant seien „ganz verschiedene Formen des Protests“ zusammen mit dem Bündnis „Wald statt Asphalt“, sagte Sprecherin Luisa Neubauer. Sie richteten sich zum Beispiel gegen den weiteren Bau der A100 in Berlin, aber auch gegen andere Projekte. Gefordert werde ein „Autobahnmoratorium“.