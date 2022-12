Auch in Schleswig-Holstein fällt die Maskenpflicht in Bus und Bahn

Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen soll zum Jahreswechsel auch in Schleswig-Holstein fallen. „Wir gehen den Weg Richtung Normalität kontinuierlich weiter“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Montag nach Beratungen seiner Regierung mit dem Corona-Expertenrat. Statt der Maskenpflicht sprach die Landesregierung nun eine Empfehlung zum Maskentragen für Menschen aus, die selbst zu den Risikogruppen gehören, die in engem Kontakt zu Risikogruppen stehen und für Menschen mit Erkältungssymptomen.

Zuvor hatten bereits Sachsen-Anhalt und Bayern die Abschaffung der Maskenpflicht im ÖPNV beschlossen. „Eine gemeinsame Lösung aller Länder konnte leider nicht erreicht werden“, erklärte Günther. Deswegen hat seine Regierung nun die Entscheidung in Kiel getroffen. Schleswig-Holstein hatte bereits im November gemeinsam mit anderen Bundesländern die staatlich angeordnete Isolationspflicht auslaufen lassen.

Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) wies am Montag in Kiel darauf hin, dass das Coronavirus beim aktuellen Infektionsgeschehen „eine lediglich untergeordnete Rolle“ spiele. „Aktuell beschäftigt uns eine Welle an Atemwegserkrankungen, die durch zahlreiche und verschiedene Viren verursacht wird“, erklärte sie.