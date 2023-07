Besonders Minderjährige: Immer mehr Deutsche rauchen wieder

Die Raucherquote in Deutschland steigt wieder zwischen den jungen Tabakkonsumenten. Was sind die Gründe und wie kann man dem Trend entgegenwirken?

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Ärzte auf Werbeplakaten das Rauchen empfohlen haben. Eine Werbung der US-amerikanischen Zigarettenmarke Lucky Strike behauptete im Jahr 1930 sogar, dass ihr Produkt den Rachen schützen und gegen Husten und Irritationen helfen würde. Heutzutage sind die gesundheitlichen Schäden des Tabakkonsums weltweit bekannt. Trotzdem schaffen es immer noch etwa 1,3 Milliarden Menschen weltweit nicht, auf den tödlichen Genuss zu verzichten. Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sterben in Deutschland jedes Jahr über 127.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums.

Mittlerweile rauchen in Deutschland fast 33 Prozent der Menschen über 14 Jahre, wie aus der repräsentativen Langzeitstudie „Deutsche Befragung zum Rauchverhalten“ (Debra) hervorgeht. Vor der Pandemie lag der Anteil der Raucher noch bei etwa 27 Prozent. Besonders besorgniserregend ist die Raucherquote bei Jugendlichen, die in den vorherigen Jahren eigentlich abgenommen hatte. Von 27,5 Prozent im Jahr 2001 fiel die Zahl auf 6,6 Prozent im Jahr 2018. Fünf Jahre später hat sich diese Zahl jedoch mehr als verdoppelt. Laut der Erhebung rauchen mehr als 400.000 deutsche Minderjährige Zigaretten, das entspricht etwa 15,9 Prozent der jüngeren Bevölkerung im Alter zwischen 14 und 17 Jahren.

Schweden und Großbritannien: Zwei (fast) Nichtraucher-Länder

In vielen EU-Ländern haben die Regierungen im Laufe der Jahre Maßnahmen ergriffen, um der Bevölkerung das Rauchen abzugewöhnen. Gute Beispiele sind Schweden und Großbritannien, wo am wenigsten geraucht wird. Ständige Preiserhöhungen, Sensibilisierungskampagnen und Werbeverbote haben die Raucherquote erfolgreich reduziert. In Schweden rauchen sogar weniger als 5 Prozent der Einwohner. In Großbritannien sind alle Zigarettenpackungen einheitlich gestaltet – alle Schachteln sind grün und mit großen Bildern bedruckt, die die Gefahren des Tabakkonsums darstellen. Zudem sind Tabakwaren in Geschäften gut versteckt und müssen explizit von den Kunden angefordert werden.

Deutschland ist in diesem Bereich noch nicht so weit fortgeschritten: Seit 1975 gibt es keine Zigarettenwerbung mehr im Fernsehen und Radio. Seit 2007 ist Werbung für Tabak gemäß der EU-Gesetzgebung in Printmedien nicht mehr erlaubt. Seit Januar 2022 wird keine Außenwerbung an Haltestellen oder auf Plakatwänden mehr geschaltet. Ab 2023 gilt dies auch für Tabakerhitzer und ab 2024 auch für E-Zigaretten. Der Nichtraucherschutzverband Deutschland ist mit diesen Maßnahmen jedoch nicht zufrieden. Die gesetzlichen Regelungen sollten ein absolutes Werbeverbot darstellen und nicht nur eine einfache Werbebeschränkung.