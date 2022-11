Auch Rheinland-Pfalz hebt Corona-Isolationspflicht auf

Das Bundesland schließt sich als fünftes der Aufhebung an. Infizierte sollen jedoch weiterhin in der Öffentlichkeit eine Maske tragen.

Corona-Infizierte in Rheinland-Pfalz müssen weiterhin eine Maske in der Öffentlichkeit tragen.

Corona-Infizierte in Rheinland-Pfalz müssen weiterhin eine Maske in der Öffentlichkeit tragen. imago/Michael Gstettenbauer

Nach Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Hessen hat sich nun auch Rheinland-Pfalz entschieden, die Corona-Isolationspflicht aufzuheben. Dies berichtete die Tagesschau. Gesundheitsminister Clemens Hoch bestätigte in Mainz, dass die bisherige Vorschrift bereits zum Wochenende auslaufen soll.

Infizierte in Rheinland-Pfalz sind jedoch weiterhin dazu verpflichtet, in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen, „es sei denn, sie sind alleine unterwegs“. Der Besuch von Einrichtungen, in denen nur schwer eine Maske getragen werden kann, soll für positiv Getestete weiterhin untersagt bleiben.

Kein Ende der Isolationspflicht in Berlin

Das RKI empfiehlt weiterhin, für Infizierte fünf Tage Isolation anzuordnen. Angeraten wird eine dringende Empfehlung, die Selbstisolation danach erst dann zu beenden, wenn ein (Selbst-)Test negativ ausfällt. Beschäftigte des Gesundheits- und Pflegewesens sollen zudem 48 Stunden vor der Testabnahme symptomfrei gewesen sein.

In Berlin ist eine Aufhebung der Corona-Isolationspflicht nicht in Sicht. Der Senat verlängerte die aktuellen Corona-Regeln bis zum 21. Dezember.