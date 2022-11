Auch Chebli geht auf Wagner los: Er entschuldigt sich für Bademäntel-Spruch

Der ehemalige Fußballprofi und ZDF-Co-Kommentator Sandro Wagner steht wegen einer Aussage weiterhin in der Kritik. Wagner hatte beim Spiel Spanien gegen Deutschland am Sonntag in der 79. Minute gesagt: „Vorhin habe ich gedacht, die ganze Kurve ist voller Deutschland-Fans. Dann habe ich erst gemerkt, das sind die katarischen Bademäntel.“ Wagner spielte damit auf die in Katar traditionellen, langen weißen Gewänder, Thaub genannt, an, die viele Männer auch im Stadion tragen.

Der 34-Jährige wird auch von prominenter Stelle dafür angegangen. Die Berliner SPD-Politikerin Sawsan Chebli schrieb auf Twitter, dass es sich bei dem Spruch nicht um einen Ausrutscher handelt. Die Bemerkung entspreche ihrer Meinung nach einem mindset, einer Denke, die tief verankert ist in vielen Köpfen. Chebli hat palästinensische Wurzeln und macht sich öffentlich gegen Rassismus stark. Nicht selten wird sie angefeindet.

Den Thawb, das traditionelle weiße Gewand der Menschen im Golf als Bademantel zu bezeichnen, ist kein Ausrutscher, sie entspricht meiner Meinung nach einem mindset, einer Denke, die tief verankert ist in vielen Köpfen. #bademantelgate — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) November 28, 2022

Sandro Wagners Bademäntel-Spruch hat für ihn keine Konsequenzen

Sandro Wagner hat nach der anhaltenden Kritik seine Aussage als unüberlegt und unpassend bezeichnet. „Es war ein unüberlegter Spruch mit einer unpassenden Bemerkung, die ich mir hätte sparen können. Wenn sich jemand angegriffen gefühlt hat - sorry, das war null Komma null meine Absicht“, ließ der 34-Jährige am Montag mitteilen.

Wagners Aussage war am Sonntag in den sozialen Medien kritisiert worden. Das ZDF-„Sportstudio“ reagierte in einer Antwort auf einen Tweet zum Thema: „Sandro Wagners Aussage über den Thawb ist leider in einer emotionalen Phase des Spiels passiert. Das darf es nicht. Wir werden das besprechen.“

Mit Konsequenzen vom Sender muss Wagner nicht rechnen. Er habe das Spiel an der Seite von Kommentator Oliver Schmidt insgesamt sehr fachkundig begleitet, teilte das ZDF auf Anfrage mit. Am Mittwoch wird Wagner erneut gemeinsam mit Schmidt als Co-Kommentator bei der Partie Polen gegen Argentinien für das Zweite im Einsatz sein.