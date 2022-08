Kurz vor Ende der Urlaubs- und Badesaison im Süden Englands sind viele Strände schon vorzeitig geschlossen worden. Der Grund: Verschmutzung. Medienberichten zufolge strömten an zahlreichen Stellen zwischen Cornwall und Essex ungehindert ungeklärte Abwässer ins Meer, in Seen und auch Flüsse.

Wie die Daten der EU-Umweltbehörde Environment Agency zeigen, ist die Menge der ins Meer abgeleiteten Abwässer zwischen 2016 und 2021 beinahe um das Dreißigfache gestiegen. Das zuletzt noch mehr in die Gewässer floss, liegt vor allem am britischen Abwassersystem. Regenwasser und Abwässer werden in denselben Rohren zu den Kläranlagen geleitet.

Britischen Badegästen drohen gesundheitliche Schäden

Bei starken Regenfällen ist die Kapazität aber zum Teil nicht ausreichend. Besonders, wenn der ausgetrocknete Boden die Wassermengen bei Regenfällen nicht richtig aufsaugen kann. Damit Klärwerke nicht überlaufen, darf Abwasser direkt ins Meer geleitet werden. Rund ein Viertel aller Abwässer sei im vergangenen Jahr unbeaufsichtigt eingeleitet worden, wie eine Auswertung der oppositionellen Liberaldemokraten ergab.

Anwohner der Küstenorte zeigen sich schockiert. Einige erwägen sogar einen Umzug, wie die britische Nachrichtenseite Inews berichtete. „Wie kann man einen schönen Strand genießen, wenn man weiß, dass das Meer voller Abwasser ist?“, fragt Sian Young aus Littlehampton in der Grafschaft West Sussex.

Die gesundheitlichen Folgen könnten drastisch sein: Die Regierung selbst warnt, Schwimmen im offenen Wasser könne das Risiko von Magen-Darm-Erkrankungen erhöhen sowie Atemwegs-, Haut-, Ohr- und Augeninfektionen verursachen.

Kurz vor dem Regierungswechsel in der Downing Street scheint die britische Regierung wie gelähmt. Noch-Premierminister Boris Johnson gab an, keine grundsätzlichen Entscheidungen mehr treffen zu wollen. Die Situation an britischen Stränden ist nicht neu: Bereits vor dem Brexit-Votum 2016 hatten Umweltverbände gewarnt, nach dem Brexit könne die Regierung Umweltvorschriften mildern. Nur der Druck aus Brüssel habe dazu geführt, dass Gewässer und auch die Luft in Großbritannien sauberer würden.