Lychen/Frankfurt/Oder - Der beim Schwimmen auf dem Zenssee bei Lychen (Uckermark) vermisste 66-Jährige ist tot aufgefunden worden. Wie die Polizei in Frankfurt/Oder am Dienstag mitteilte, bargen Taucher der Wasserwacht den leblosen Mann am Montagnachmittag. Der Mann wollte demnach am Sonntagabend vom Strand eines Feriencamps an ein gegenüberliegendes Ufer schwimmen. Angehörige berichteten, dass der Schwimmer auf dem Rückweg plötzlich auf halber Strecke abtauchte und nicht wieder an die Wasseroberfläche gelangte. Wasserwacht und Einsatzkräfte der Feuerwehr suchten zunächst erfolglos nach dem Vermissten. Die Suchmaßnahmen wurden am Montag fortgesetzt. Dabei wurde auch eine Unterwasserdrohne eingesetzt.