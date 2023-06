Auf Droge durch die Nacht: Skurriler „Tatort“ aus Stuttgart

ARD/SWR TATORT: DIE NACHT DER KOMMISSARE, Fernsehfilm, Deutschland 2023, am Sonntag (18.06.23) um 20:15 Uhr im ERSTEN.Völlig zugedröhnt ist Thorsten Lannert (Richy Müller) in sehr zutraulicher Stimmung. Da kann Sebastian Bootz (Felix Klare) trotz des Zeitdrucks gar nicht anders, als sich um ihn zu kümmern. Außerdem muss er ja aus Thorsten herauslocken, was zu seinem Zustand geführt hat …© , honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung bei Nennung "Bild: SWR/Christian Koch" (S2+). SWR Presse/Bildkommunikation, Baden-Baden, Tel: 07221/929-22202, foto@swr.de SWR/Christian Koch