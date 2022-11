Auf Autofahrer geschossen: Berliner Mordkommission sucht Zeugen

Die Mordkommission der Berliner Polizei bittet die Bevölkerung mit einem Zeugenaufruf um Mithilfe. Am Mittwoch, 16. November, schoss ein Unbekannter in Berlin-Friedrichsfelde mehrmals auf ein fahrendes Auto.

Der 55-jährige Autofahrer war gegen 13.30 Uhr auf der Dolgenseestraße unterwegs, als der Unbekannte die Schüsse auf den Audi abgab. Der Fahrer wurde durch die Schüsse schwer verletzt, die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Die Polizei fragt: Wer hat während der Mittagsstunden des 16. November verdächtige Beobachtungen am Tatort in der Dolgenseestraße gemacht?

Wer hat den Tatverdächtigen gesehen und kann Angaben zu ihm und dessen Fluchtrichtung machen?

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu Tat geben?

Hinweise, auch vertraulich, können an die 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911111, per E-Mail an LKA111 Hinweis@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.