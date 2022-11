Auf Auto geschossen: Berliner SEK stürmt Wohnung und nimmt 45-Jährigen fest

Der gesuchte Mann wurde Sonntagabend in Neukölln von einem Spezialeinsatzkommando überwältigt. Er soll einen Autofahrer angeschossen und schwer verletzt haben.

Berlin-Friedrichsfelde: Kriminaltechniker der Polizei sichern Beweismittel an dem Auto. Morris Pudwell

Nach mehreren Schüssen im Berliner Straßenland hat eine Mordkommission am Sonntagabend einen Verdächtigen festgenommen. Der 45-Jährige ist nach Angaben der Polizei dringend tatverdächtig, am 16. November 2022 in Friedrichsfelde auf ein fahrendes Auto geschossen und dabei einen 55-Jährigen schwer verletzt zu haben.

Der mutmaßliche Schütze konnte nun nach intensiven Ermittlungen in einer Wohnung in Neukölln ausfindig gemacht werden. Um 20.30 Uhr brachen schwer bewaffnete Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) die Tür auf und überwältigten den Mann. Er sollte noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ob er die Tat bereits gestanden hat, war zunächst unklar.

Ihm wird vorgeworfen, vom Gehweg aus mehrmals aus einer Schusswaffe auf den Audi eines 55-Jährigen geschossen haben. Das Opfer wurde schwer verletzt und musste im Krankenhaus stationär behandelt werden. Der Täter konnte flüchten. Die Polizei wandte sich daraufhin an die Bevölkerung und bat bei der Suche nach dem Tatverdächtigen um Mithilfe.