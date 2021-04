Berlin - Die Moderatorin Sophia Thomalla wünscht frohe Ostern und präsentiert sich auf Instagram in einem Hasen-Kostüm. Auf dem Bild ist die bekannte Berlinerin in einem Lack-Body samt Lack-Handschuhen zu sehen. Zudem trägt sie eine schwarze Lack-Maske mit Hasenohren. Das Outfit erinnert an die Superheldin „Catwoman“ aus den DC Comics.

Thomallas Follower feiern die 31-Jährige für ihr Outfit. Viele posten Flammen-Emojis und wünschen ebenfalls frohe Ostern. Kollegin Charlotte Würdig schreibt: „Erfolgreiche Eiersuche Madame“. Thomallas Mutter Simone Thomalla ist offenbar ebenfalls begeistert: „Lieblingshase“, schreibt sie, gefolgt von vielen Herz-Emojis. Sophia Thomalla hat bereits 1,2 Millionen Abonnenten auf Instagram.