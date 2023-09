Mit einem Witz über die Augenklappe von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Dienstag im Bundestag für Lacher gesorgt. Scholz war beim Joggen gestürzt und trägt nun eine schwarze Augenklappe. Mit seinem Scherz über das neue Erscheinungsbild des Kanzlers teilte der Finanzminister vor allem gegen die AfD aus.

Am Dienstag hielt Lindner eine Rede zum Entwurf des Haushaltsgesetzes 2024. Eingangs konnte er sich dabei den Seitenhieb auf Scholz' neuen Look nicht verkneifen: „Ich freue mich, Sie alle zu sehen. Vertraute Gesichter, auch ein ungewöhnliches Gesicht hier im Plenarsaal“, begrüßte der FDP-Chef die Anwesenden.

„Mein Eindruck ist, das Sehfeld des Bundeskanzlers ist zeitweilig nach rechts begrenzt. Vermutlich beginnt es etwa vorne ab der Reihe der CDU/CSU.“ Von Scholz Platz auf der Regierungsbank aus gesehen, sitzt rechts davon nur noch die AfD. „Vielleicht findet er demokratischen Trost in den nächsten Tagen darin“, witzelte Lindner weiter. Es folgte Gelächter und Applaus bei den Abgeordneten. Auch Scholz grinste amüsiert.

Olaf Scholz beim Joggen von Leibwächtern begleitet

Der 65-jährige war am Wochenende beim Joggen gestürzt und hatte deswegen seine Teilnahme am Wahlkampfauftakt der hessischen SPD und ihrer Spitzenkandidatin Nancy Faeser am Sonntag abgesagt. Der Unfall soll sich auf der Stammstrecke des Kanzlers an seinem Wohnort Potsdam ereignet haben. Scholz sei gestolpert, habe sich nicht rechtzeitig abstützen können und sei deshalb aufs Gesicht gefallen, schrieb die Bild-Zeitung. Er wird beim Joggen immer von Leibwächtern begleitet, die ihm schnell helfen konnten.

Scholz versucht, sich zwei bis drei Mal pro Woche Zeit für Sport zu nehmen, wie er auf seiner Internetseite als Bundestagsabgeordneter schreibt. Er rudert auch gerne, wenn sein dichter Terminkalender es zulässt. Mit seiner Frau Britta Ernst wandert er zudem im Urlaub und fährt gelegentlich auch mal Rad. Allerdings ist er ein Spätstarter, was Sport angeht. „In Schulzeiten habe ich Sport gehasst, heute jogge ich, so oft es geht.“

Bei einem Besuch auf der Automesse IAA zeigte sich Scholz im Anschluss an die Debatte im Bundestag auch selbst humorvoll. „Das Wochenende hat mir auch ganz persönlich gezeigt: So schön Joggen ist, für manche Strecken nimmt man doch besser das Auto“, scherzte der Kanzler bei der Eröffnungsfeier. (mit dpa)