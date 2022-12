Auf offener Straße: Mann schießt in Schöneberg auf Ex-Freundin 

Ein Mann soll am späten Montagnachmittag in Berlin-Schöneberg auf seine ehemalige Lebensgefährtin geschossen haben. Auf einer Mittelinsel an der Straße An der Urania sollen sich die beiden laut Zeugen zunächst lautstark gestritten haben, teilte die Polizei mit. Kurz darauf schoss der Mann auf die Frau und flüchtete.

Die Frau, die die Ex-Freundin des Flüchtenden sein soll, wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand soll derzeit stabil sein, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Ein Mitarbeiter aus dem Lagezentrum der Polizei sagte später: „Die Identität des Täters ist uns bekannt. Die Fahndung nach ihm läuft.“

Die Polizei sperrte den Tatort für mehrere Stunden großräumig ab. Kriminaltechniker sicherten Spuren suchten nach Patronenhülsen. Während des Einsatzes kam es bis 21.30 Uhr in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen. Weitere Details und Hintergründe zu der Tat nannte die Polizei zunächst nicht.

In der City-West gibt es aktuell große Probleme für den Kfz-Verkehr und @BVG_Bus . Im Bereich An der Urania läuft ein Polizeieinsatz. Außerdem führt der #Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz zu #Stau. pic.twitter.com/Ih900mrypP — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) December 5, 2022