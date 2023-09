Auf Parkplatz angefahren: 80-Jährige stirbt im Krankenhaus

Berlin -Bei einem Unfall in Berlin-Reinickendorf ist eine 80 Jahre alte Frau so schwer verletzt worden, dass sie später im Krankenhaus starb. Eine 32-Jährige habe die Seniorin nach bisherigem Kenntnisstand mit ihrem Auto auf einem Supermarktparkplatz angefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Die 80-Jährige sei auf den Boden gestürzt und nicht ansprechbar gewesen. Ein Rettungswagen habe sie in ein Krankenhaus gebracht. Einige Stunden nach dem Unfall von Freitag sei sie dort gestorben. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte habe die weiteren Ermittlungen übernommen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen