Aufarbeitung der Corona-Politik: Hunderte Menschen demonstrieren in Berlin

Unter dem Motto „Tag der Aufarbeitung – Frieden, Freiheit und Freude“ ziehen am Samstagnachmittag Hunderte Demonstranten durch Berlins Innenstadt. Der Protestzug wurde von der sogenannten „Demokratie-Bewegung“ aus Anlass des Jahrestages der ersten großen „Querdenken“-Demonstration 2020 organisiert. Unter anderem „Querdenken“-Gründer Michael Ballweg und Captain Future sollen daran teilnehmen.

Nach Einschätzung der Polizei beteiligen sich mehr als 2300 Teilnehmende an dem Umzug, der um 13 Uhr am Brandenburger Tor startete. Ihnen stehen rund 30 Gegendemonstranten der „antiverschwurbelten Aktion“ unter dem Motto „Antifaschistische Butterfahrt für ein intergalaktisches Berlin“ gegenüber. Die Polizei versucht, beide Seiten voneinander zu trennen, damit es nicht zu Konflikten kommt. „Bisher gibt es keine Vorkommnisse“, sagte eine Sprecherin gegen 15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Gegendemonstranten auf der Behrenstraße versammelt, während der Protestzug am Potsdamer Platz vorbeizog.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Kritiker der Corona-Politik fordern unter anderem eine Aufarbeitung der ihrer Meinung nach stark überzogenen Maßnahmen während der Pandemie. Der Umzug zieht vom Brandenburger Tor über Ebertstraße, Potsdamer Platz, Leipziger Straße, Charlottenstraße, Französische Straße, Friedrichstraße, Unter den Linden, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße, Scheidemannstraße, Yitzhak-Rabin-Straße und Straße des 17. Juni zurück zum Brandenburger Tor. Das Ende der Demonstration ist bei der Polizei für 20 Uhr angemeldet.