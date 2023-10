Aufmerksame Nachbarin rettet 31-jährige Wohnungsinhaberin

Wittstock/Dosse -Eine aufmerksame Nachbarin hat eine 31-jährige Frau in Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) vor Schlimmerem bewahrt. Die Nachbarin habe am frühen Sonntagmorgen die Rettungskräfte alarmiert, weil sie den Rauchmelder in der Nachbarwohnung vernommen habe, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr fand die 31-jährige Frau schlafend in der Wohnung. Sie habe aufgrund ihrer Alkoholisierung einen Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen, so die Polizei. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung auf.