Aufräumarbeiten nach Unwetter im Saarland

Anwohner beseitigen Unwetterschäden nach dem Unwetter mit Sturm und Hagel im Saarland. Drei Ortschaften waren von dem Gewitter mit Sturmböen am Donnerstag betroffen. Rolf Ruppenthal/dpa

Marpingen -Nach einem Unwetter mit Sturm und Hagel im Saarland stehen am Freitag die Aufräumarbeiten im Mittelpunkt. Drei Ortschaften seien von dem Gewitter mit Sturmböen am Donnerstag betroffen gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Mehrere Medien berichteten von einem Tornado, der Deutsche Wetterdienst (DWD) konnte das am Freitag zunächst nicht bestätigen. Die Wetterseite „Tornadoliste.de“ stufte den Sturm bereits als Tornado ein.