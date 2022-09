Nach dem Tod Queen Elizabeths II. ist ihr Sohn Charles III. nun König. Auf die Frage, was für ein Herrscher der 73-Jährige sein wird, wollen nun einige Menschen in einem Video die Antwort gefunden haben. Der Mitschnitt der Zeremonie, in der Charles am Samstag offiziell zum König ausgerufen wurde, zeigt den frischgebackenen Monarchen im augenscheinlich nicht besonders freundlichen Umgang mit seinen Untergebenen.

Bei der Eidsunterzeichnung im Londoner St.-James-Palast reagierte ein Angestellter des Königs offenbar nicht schnell genug, als der Monarch sich etwas Platz auf dem Schreibtisch verschaffen wollte. In mehreren Ausschnitten des Videos ist zu sehen, wie Charles seinen Untergebenen mit missmutigem Gesichtsausdruck und einer – von Kritikern als herablassend interpretierten – Geste gebietet, Federn und Tintenfässer vom Tisch zu Räumen.

Start as you mean to go on. pic.twitter.com/2dsb150Z0s — Sketchaganda (@sketchaganda) September 10, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

King Charles seems angry at his desk setup pic.twitter.com/NhUrfYzkeO — Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) September 11, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Königliche Unterhosen, royales Badewasser

„Das ist der echte Charles, den ihr nicht verstecken könnt. Er hat seine Angestellten seit Jahren mit so wenig Respekt behandelt“, kommentierte eine erzürnte Twitter-Nutzerin das Video. Tatsächlich wurde das Verhalten des langjährigen Prince of Wales gegenüber Untergebenen bereits in mehreren Berichten und Dokumentarfilmen aufgegriffen. So erzählten ehemalige Palastdiener unter anderem davon, dass die Unterhosen des Prinzen auf eine bestimmte Art zu falten gewesen seien, dessen Badewasser stets perfekt temperiert werden musste und Charles selbst dann nach seinen „Royal Servants“ rief, wenn ihm etwas heruntergefallen war, dass er selbst nicht aufheben wollte.

Wie viel Wahrheit tatsächlich in den Vorwürfen ehemaliger Angestellter steckt, lässt sich unabhängig nicht überprüfen. Dennoch wollen dem Königshaus weniger wohlgesonnene Menschen in den viral gegangenen Videos ein Vorzeichen für Charles' kommende Regentschaft erkennen. Dieser hatte in einer Fernsehansprache am Vorabend der Zeremonie versprochen, seinem Land nach dem Vorbild seiner Mutter sein ganzes Leben lang dienen zu wollen.