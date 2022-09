Ein Filmdreh in einem Club in Berlin-Friedrichshain hat für große Irritation gesorgt. Dabei soll ein Filmteam des Fernsehsenders Pro Sieben Needle-Spiking-Attacken auf junge Frauen simuliert haben. Wie der Spiegel berichtet, sollen die Club-Besucher zuvor nicht über die Art der Dreharbeiten informiert worden sein. Ein Sprecher des Senders dementiert die schweren Vorwürfe. Es seien lediglich Textmarker benutzt worden.

Eine betroffene 27-Jährige schildert gegenüber dem Spiegel, sie habe zu Beginn des Abends ein Schild gesehen, das auf die Dreharbeiten hingewiesen habe und ein Kamerateam in der Nähe der Garderobe wahrgenommen. Der Türsteher habe auf Rückfrage keine weiteren Informationen zum Filmdreh geben können. Sie sei nicht besorgt gewesen und habe angenommen, es handele sich um einen Filmdreh über das Berliner Nachtleben.

Beim Tanzen habe sie dann jedoch einen Stich auf ihrem Oberarm wahrgenommen und eine Frau an sich vorbeihuschen gesehen. „Es fühlte sich wie Impfen an“, sagte sie gegenüber dem Magazin. Da sie bereits Erfahrungen mit K.O.-Tropfen gemacht hatte, sei sie in große Sorge geraten und habe ihre Freundinnen gebeten, auf sie aufzupassen. „Ich hatte panische Angst vor einem Kontrollverlust“, sagte sie weiter. Die vermeintliche Einstichstelle habe bei genauer Untersuchung jedoch keine Auffälligkeiten aufgewiesen.

Schwere Vorwürfe: Vorgehen des Senders „retraumatisierend“

Als eine Bekannte kurz darauf einen ähnlichen Vorfall erlebt habe, habe die Gruppe beschlossen, den Club zu verlassen. Am Ausgang habe eine Reporterin gefragt, ob ihnen an dem Abend etwas aufgefallen sei. Daraufhin sei es zum Streit gekommen. Die Verantwortliche des Senders sei schließlich in Tränen ausgebrochen.

Eine Bekannte der Betroffenen, die Journalistin Luise Marie Ritter, veröffentlichte den Vorfall in einer Instagram-Story. Sie erhob darin schwere Vorwürfe gegen den Sender: „Sowas kann retraumatisierend sein, sowas kann Panikattacken auslösen“, sagte sie. Unklar sei außerdem, ob eine echte Nadel benutzt worden sei.

Auf Anfrage teilte ein Sprecher von Pro Sieben mit, es habe sich um einen komplett ungefährlichen Vorgang gehandelt. Zwar sei es richtig, dass die betroffene Person unwissentlich „Teil des Versuchs“ wurde – gestochen habe man aber niemanden. Die Besucherinnen seien indes heimlich mit einem Textmarker markiert worden.

In Berlin soll es zuletzt im Berghain zu einer Needle-Spiking-Attacke auf eine Sängerin gekommen sein. Genaue Zahlen zu Needle Spiking liegen jedoch nicht vor. Auch in anderen europäischen Ländern gab es zuletzt vermehrt ähnliche Übergriffe.