Auftakt nach WM-Pleite: DFB-Elf feiert Sieg gegen Peru

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im ersten Spiel nach der WM-Pleite von Katar einen Sieg gefeiert. Die DFB-Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick gewann am Samstagabend in Mainz das erste Testspiel des Jahres mit 2:0 (2:0) gegen Peru. Für die beiden Tore sorgte Werder Bremens Torjäger Niclas Füllkrug.

Der 30-Jährige traf in der zwölften und 33. Minute. Es waren in seinem fünften Länderspiel für Deutschland die Tore Nummer vier und fünf. In der 67. Minute scheiterte Kai Havertz vom FC Chelsea mit einem Foulelfmeter, als er nur den Pfosten traf. Am kommenden Dienstag trifft die deutsche Mannschaft in Köln auf Belgien.