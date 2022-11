Auftragsmörder im Darknet gesucht: Angeklagter gesteht Gegen einen 28-Jährigen, der im Darknet einen Auftragsmörder gesucht haben soll, hat der Prozess am Berliner Landgericht begonnen. Der Mann sagte am Donnerst... dpa

Berlin -Gegen einen 28-Jährigen, der im Darknet einen Auftragsmörder gesucht haben soll, hat der Prozess am Berliner Landgericht begonnen. Der Mann sagte am Donnerstag nach Verlesung der Anklage, er schäme sich für das, was er getan habe. „Es ist richtig, dass ein Tötungsauftrag eingestellt wurde“, erklärte der 28-Jährige. Umgebracht werden sollte laut Staatsanwaltschaft der Lebensgefährte eines Mannes, in den sich der Angeklagte im Jahr 2020 verliebt habe. Dem 28-Jährigen wird versuchte Anstiftung zum Mord zur Last gelegt. Eifersucht sei sein Motiv gewesen.