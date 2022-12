Auktion bringt halbe Million für Land Brandenburg Ein ehemaliges Zentrum der DDR-Agrarforschung bringt dem Land Brandenburg eine sechsstellige Summe Geld ein - es konnte versteigert werden. Das gelingt bei I... dpa

Paulinenaue/Güstrow/Berlin -Eine Denkmal-Versteigerung in Berlin hat dem Land Brandenburg mehr als eine halbe Million Euro beschert. Wie eine Sprecherin der Deutschen Grundstücksauktionen AG (Berlin) am Samstag sagte, hat sich das Land 33 Jahre nach der Wende vom Hauptsitz der DDR-Futtermittelforschung in Paulinenaue (Havelland) getrennt. Die insgesamt 10.000 Quadratmeter - also eineinhalb Fußballfelder - große Immobilie wurde nach einem sehr intensiven Bietergefecht am Freitag für 561.000 Euro an einen Käufer im Saal verkauft. Das Mindestgebot lag bei 195.000 Euro.