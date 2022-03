Mehrere Exemplare der ersten Ausgabe des Harry-Potter-Bands „Der Stein der Weisen“ („The Philosopher's Stone“) sind bei einer Auktion in Großbritannien für Tausende Pfund versteigert worden.

Wie das Auktionshaus Hansons mitteilte, wechselte ein Exemplar mit deutlichen Gebrauchsspuren für 15.500 Pfund (umgerechnet rund 18.400 Euro) den Besitzer, das zuvor in einem Second-Hand-Laden für 50 Pennies erstanden worden war. Ein Kind hatte es mit Zeichnungen dekoriert. Für ein makelloses Exemplar, das die letzten 25 Jahre von einem Sammler in einer Schutzhülle in Dunkelheit aufbewahrt worden war, wurden sogar 69.000 Pfund (etwa 82.000 Euro) gezahlt.

Der erste Harry-Potter-Band, dem noch sechs weitere folgen sollten, wurde in erster Auflage nur 500 Mal gedruckt. Das Buch über den Zauberlehrling erschien vor einem Vierteljahrhundert im Jahr 1997 und entwickelte sich bald zum internationalen Bestseller.