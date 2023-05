Auktion in Paris: Napoleons Hochzeitsbett wird verkauft

Haben Sie Interesse an einem Bett, das extra für zur Hochzeit von Napoleon Bonaparte hergestellt wurde? Oder an einen Ofenschirm aus den Versailleser Wohnräumen der französischen Königin Marie-Antoinette? Insgesamt 75 geschichtsträchtige Gegenstände werden am kommenden Dienstag im Pariser Auktionshaus Sotheby’s versteigert. Von atemberaubenden Skulpturen bis zum edlen Porzellan.

Interessenten haben dann die Möglichkeit königliche Prachtstücke aus dem 17. und 18. Jahrhundert zu ergattern. Die Gegenstände gehören dem französischen Innenarchitekten und Kunstsammler Jacques Garcia. Ihm gehört auch das Schloss Champ-de-Bataille in der Normandie. Garcia will mit der Auktion jedoch nicht das Ende des imposanten Schlosses besiegeln, sondern es – ganz im Gegenteil – retten.

In der Architektur- und Kunstszene ist Garcia weltweit bekannt. Er ist Besitzer des prächtigen Villa Elena auf Sizilien, prägte das Hotel Vagabond in Singapur, das Banyan Tree in Doha, gestaltete das Mamounia in Marrakesch oder das Pariser Luxushotel Odéon Saint-Germain. Opulenz sei eines der Markenzeichen des 75-jährigen Franzosen.

Sein Anwesen, das Schloss Champ-de-Bataille ist heute ein Museum. Unweit der Gemeinde Le Neubourg, etwas zwei Autostunden von Paris entfernt, kommen pro Jahr bis zu 30.000 Besucher ins Schloss. Durch den Verkauf der 75 Gegenstände soll die Finanzierung des prunkvollen Anwesens gesichert werden.