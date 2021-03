Berlin - Der Berliner Senat will die Corona-Beschlüsse noch einmal verschärfen. In der Berliner Landesregierung wird derzeit darüber diskutiert, den Corona-Lockdown bis zum 24. April verlängern - knapp eine Woche mehr als von Bund und Ländern vereinbart. Das meldet die Deutsche Presse-Agentur aus der aktuellen Sitzung.

Außerdem sollen nach Angaben aus Teilnehmerkreisen Unternehmen Testkonzepte anbieten. Die Reiserückkehr solle der Bund regeln. Dabei solle jedoch klar sein, dass auf einen positiven Schnell- oder Selbsttest ein PCR-Test und eine Quarantäne folgen müsse. Und das Fußballbundesliga-Derby am Ostersonntag zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC soll ausfallen. Bei den sogenannten Ruhetagen über Ostern sieht der Senat noch Besprechungsbedarf auf Bundesebene. Denkbar scheint jedoch eine Regelung, nach der alle Geschäfte geschlossen würden, die mehr als Waren des täglichen Bedarfs anbieten.

Zuvor war gerätselt worden, was Michael Müller meinte, als er nach Abschluss der Beratungen in der Ministerpräsidenten-Runde in der Nacht von einem „Paradigmenwechsel“ sprach. War er also zufrieden mit den Beschlüssen? Am Dienstagvormittag zeigte sich dann: Nein, Berlins Regierender Bürgermeister war offenbar überhaupt nicht zufrieden mit den MPK-Beschlüssen inklusive „Ruhetagen“ über Ostern. „Stinksauer“ sei er, hieß es aus Teilnehmerkreisen.

Berlin plant, in einigen Punkten abzuweichen

Aus Müllers SPD häuften sich am Dienstagvormittag die Stimmen derjenigen, die die MPK-Beschlüsse nicht mittragen wollten. Das berichtete der Abgeordnete Sven Kohlmeier im Gespräch mit der Berliner Zeitung.

Kohlmeier selbst zeigte sich „irritiert“. Er sei „entsetzt, dass es erneut weitere Einschränkungen geben soll, aber jedes Konzept zum schnelleren Impfen völlig fehlt“. Er verstehe überhaupt nicht, warum die Regierung den Pharmakonzernen nicht die Lizenz für die Impfstoffe – selbstverständlich gegen eine Entschädigung – wegnehme und die in Deutschland ansässigen Firmen mit der Produktion beauftrage, sagte der rechtspolitische Sprecher der Fraktion. Auf Twitter schrieb Kohlmeier: „Der Oster-Wellenbrecher-Lockdown ist kein Paradigmenwechsel, sondern MPK-Versagen.“

Der Berliner AfD-Fraktionschef Georg Pazderski spricht sich gegen die erneute Verschärfung des Lockdowns aus. Insbesondere den Betrieben dürfe nicht noch mehr abverlangt werden. „Die Rechnung, die uns am Ende erwartet, wird jeden Tag länger, ohne dass ein wirklicher Nutzen erkennbar ist. Darum Lockdown stoppen – sofort!“, so Pazderski.

Und der CDU-Wirtschaftspolitiker Christian Gräff twitterte: „Die MPK muss abgeschafft werden! Sie ist ein Brandbeschleuniger für Politikverdrossenheit. Impfen und Test soll der Bund organisieren, Öffnungen Länder und Regionen.“

Der Berliner FDP-Chef und Bundestagsabgeordnete Christoph Meyer erkennt in den MPK-Beschlüssen der vergangenen Monate vor allem eines: „Niemand in der Bundesregierung will Verantwortung in dieser Krise übernehmen.“ Meyer sorgt sich vor allem um die wirtschaftlichen Folgen. Bereits im vergangenen Jahr habe der Corona-Haushalt rund 443 Milliarden Euro betragen, „vermutlich werden die Ausgaben am Ende der Pandemie bei weit über einer 1 Billion Euro liegen“.

Für Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, riskiert die Politik, „dass noch mehr Unternehmen und Arbeitsplätze verloren gehen“. Seine Forderung: „Deutschlands Ruf als Organisationsweltmeister darf nicht noch weiteren Schaden nehmen.“