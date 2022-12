Aus Eifersucht Auftragsmörder gesucht: Haftstrafe beantragt Gegen einen 28-Jährigen, der im Internet nach einem Auftragsmörder gesucht und bereits Geld gezahlt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft sechs Jahren Haft ... dpa

ARCHIV - Eine Figur der blinden Justitia. Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Berlin -Gegen einen 28-Jährigen, der im Internet nach einem Auftragsmörder gesucht und bereits Geld gezahlt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft sechs Jahren Haft gefordert. Er habe in dem ernsthaften Willen gehandelt, den Lebensgefährten eines Mannes aus dem Weg zu schaffen, in den er sich verliebt hatte, hieß es am Dienstag im Plädoyer der Anklagebehörde. Der 28-Jährige sei der versuchten Anstiftung zum Mord schuldig zu sprechen. Das Berliner Landgericht will am Donnerstag (8. Dezember) ein Urteil verkünden.