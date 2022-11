Aus Eifersucht einen Auftragskiller gesucht: Geständnis Um den vermeintlichen Rivalen aus dem Weg zu räumen, wollte er einen Auftragsmörder anheuern. Geld floss und verschwand ohne Gegenleistung im Darknet. Der Be... dpa

Berlin -Er suchte im Darknet nach einem Killer, erteilte einen Auftrag und zahlte: Ein 28-Jähriger hat vor dem Berliner Landgericht gestanden, dass er einen vermeintlichen Nebenbuhler umbringen lassen wollte. „Ich habe mich an die wahnsinnige Vorstellung geklammert, dass alles besser wird, wenn er weg ist“, sagte der Angeklagte zu Prozessbeginn am Donnerstag. Getötet werden sollte laut Staatsanwaltschaft der Lebensgefährte eines Mannes, in den sich der Angeklagte im Jahr 2020 verliebt habe. Dem 28-Jährigen wird versuchte Anstiftung zum Mord zur Last gelegt. Eifersucht sei sein Motiv gewesen.