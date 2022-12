Aus für Arbeitsgericht Potsdam: Umzug mit 10.000 Akten Für das Arbeitsgericht Potsdam kommt nun das Aus: Mehr als 10.000 Altakten und etwa 600 laufende Verfahren werden bis zum Jahresende an das Arbeitsgericht Br... dpa

Potsdam -Für das Arbeitsgericht Potsdam kommt nun das Aus: Mehr als 10.000 Altakten und etwa 600 laufende Verfahren werden bis zum Jahresende an das Arbeitsgericht Brandenburg/Havel übergeben, wie das Potsdamer Gericht am Montag mitteilte. Denn mit der von Justizministerin Suanne Hoffmann (CDU) angestoßenen und vom Landtag im Juni 2021 beschlossenen Reform wird das Arbeitsgericht in der Landeshauptstadt nach gut 31 Jahren geschlossen. Die letzten Verhandlungen finden am Donnerstag statt. Allerdings soll es in Potsdam und Luckenwalde künftig noch Gerichtstage geben.